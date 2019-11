la Sampdoria gagne 1-0 à la SPAL et lui cède la dernière place

La Sampdoria Gênes (18e) n'est plus lanterne rouge du Championnat d'Italie de football après sa victoire 1-0 sur le terrain de la SPAL, désormais 20e et dernière, grâce à un but de Gianluca Caprari dans le temps additionnel.

Résultats de la 11e journée du Championnat d'Italie de football:

. Samedi

AS Rome - Naples 2 - 1

Bologne - Inter Milan 1 - 2

Torino - Juventus Turin 0 - 1

. Dimanche

Atalanta Bergame - Cagliari 0 - 2

Genoa - Udinese 1 - 3

Hellas Vérone - Brescia 2 - 1

Lecce - Sassuolo 2 - 2

Fiorentina - Parme 1 - 1

AC Milan - Lazio Rome 1 - 2

. Lundi

SPAL - Sampdoria Gênes 0 - 1