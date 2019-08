La Juventus ouvre une filiale à Hong Kong

"En établissant sa propre base d'opérations à Hong Kong, la Juventus exprime sa ferme volonté de se rapprocher de 171 millions de fans potentiels et de poser les bases d'un développement à long terme ", explique le club italien dans un communiqué.

"L'antenne de Hong Kong devient un point de référence pour mieux comprendre les besoins, les passions et les aspirations des supporters de la Juventus en Asie-Pacifique", ajoute la Juventus.

Le club de Turin, qui compte 10 académies de football dans la région (six en Chine, une au Japon, une au Vietnam, une en Australie et une en Nouvelle-Zélande) entend renforcer sa présence dans cette région du monde et rattraper son retard sur les clubs de la Premier League anglaise. L'achat du quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, au Real Madrid l'an dernier pour 100 millions d'euros s'inscrit dans cette stratégie.

Cet été, le club a effectué une tournée en Asie en jouant à Singapour, en Chine et en Corée du Sud. Mais la non participation de Ronaldo à un match à Séoul a suscité l'indignation des supporteurs, qui ont menacé de le poursuivre en justice.