la Juventus et Ronaldo creusent un premier écart

La Juventus n'a pas laissé passer l'occasion. Quelques heures après le match nul de l'Inter Milan à Lecce et grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, le club turinois a battu Parme dimanche lors de la 20e journée de Serie A, dont elle occupe désormais la tête avec quatre points de marge.

Comme la semaine dernière face à l'AS Rome, la Juventus a souffert et a parfois semblé fatiguée. Mais comme la semaine dernière, elle s'est imposée 2-1 et a pris des points à l'Inter.

Les Milanais viennent en effet d'enchaîner deux matches nuls et les conséquences sont bien visibles au classement: les Bianconeri ont quatre points d'avance et creusent le premier écart de la saison.

Comme souvent, le grand homme de la soirée turinoise a été Cristiano Ronaldo, auteur des deux buts du match, d'un tir du gauche dévié (1-0, 43e) puis d'une frappe du droit sur une passe de Dybala (2-1, 58e). Entretemps, Cornelius avait égalisé pour Parme (7e) d'un beau coup de tête (1-1, 55e).

Si la Juventus reste parfois hésitante, Ronaldo est lui dans une forme exceptionnelle. Le Portugais en est à 16 buts cette saison en Serie A, dont 11 lors des sept dernières journées, lors desquelles il a systématiquement marqué au moins une fois.

A l'Inter en revanche, l'attaque s'est enrayée et le duo Lukaku-Lautaro Martinez a été bien discret à Lecce et n'a pas pu empêcher ce match nul (1-1) qui coûte cher dans la course au titre.

Antonio Conte espérait probablement autre chose de ce déplacement dans la ville où il est né et où il a débuté sa carrière de joueur. Mais face au promu, son équipe a livré l'un de ses plus mauvais matches de la saison.

Dimanche, l'Inter a semblé sans rythme ni idées et a attendu la 72e minute pour ouvrir le score par Bastoni de la tête. Cinq minutes plus tard, Mancosu a égalisé, récompensant l'équipe des Pouilles qui a aussi frappé sur le poteau.

Décrochés, les Milanais se retrouvent en outre sous la menace de la Lazio Rome, 3e à deux longueurs des Nerazzurri mais avec un match en retard à disputer en février face au Hellas Vérone.

Balotelli voit rouge

Avant le match nul de l'Inter, l'autre équipe de Milan avait de son côté pris trois points, l'AC Milan battant l'Udinese 3-2 à San Siro.

Grâce à Ibrahimovic ? Non, grâce à Ante Rebic, auteur d'un doublé, et à un nouveau but du Français Théo Hernandez, qui confirme sa remarquable saison et ses talents de buteur. Le latéral gauche milanais en est en effet déjà à cinq buts en championnat.

Buteur la semaine dernière à Cagliari, Ibrahimovic n'a lui pas récidivé pour sa première titularisation à San Siro. Mais depuis son retour à Milan, les Rossoneri ont pris sept points en trois matches et ça n'est peut-être pas une coïncidence.

"L'arrivée d'Ibra a donné de l'épaisseur à l'équipe", a confirmé l'entraîneur milanais Stefano Pioli.

Avec cette victoire, Milan remonte à la 8e place, alors que l'Udinese reste 14e.

Dans la course à la Ligue des Champions, l'AS Rome (4e) a pour sa part été prendre trois points importants sur le terrain du Genoa (3-1).

Avec ce succès, les Giallorossi mettent fin à une période difficile puisqu'ils restaient sur deux défaites d'affilée. Ils reprennent également trois longueurs d'avance sur l'Atalanta Bergame (5e), leur rivale pour la 4e place qualificative pour la C1, qui ne jouera que lundi face à la Spal.

Les buts romains ont été inscrits par Under, Biraschi contre son camp et Dzeko. Pandev avait ramené le Genoa (19e) à 2-1 juste avant la pause.

Dans les autres matches le nul 2-2 entre Brescia et Cagliari a été marqué par l'expulsion express de Balotelli.

Entré en jeu à la 74e minute, l'ancien Marseillais a reçu un avertissement pour un jeu dangereux qu'il a contesté de façon trop vigoureuse. L'arbitre a alors sorti le carton rouge et le match de Balotelli n'a duré que huit minutes.