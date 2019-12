La Juventus est tombée, la Serie A est relancée

Le champion a mis un genou à terre. Après quatre mois de compétition, la Juventus a subi sa première défaite de la saison, reversée 3-1 par la Lazio Rome, impressionnante samedi lors de la 15e journée de Serie A, dont l'Inter Milan est un leader renforcé.

Rien n'est fait puisque les Turinois (2e) ne sont qu'à deux points de l'Inter. Mais le match nul des Milanais vendredi contre l'AS Rome (0-0) semblait une opportunité pour la Juve, qui pouvait reprendre les commandes.

Mais la Lazio, désormais à la tête d'une série de sept victoires d'affilée, est dans une forme spectaculaire et a réussi un match remarquable dans un Stadio Olimpico brûlant, où elle a été poussée par 60.000 spectateurs.

Et les Romains ont même le droit de s'imaginer un destin puisqu'ils n'ont finalement que trois longueurs de retard sur la Juve et cinq sur l'Inter.

Samedi, la Juventus avait pourtant ouvert la marque, grâce à Cristiano Ronaldo, bien servi par Bentancur (25e).

Mais les Romains ont logiquement égalisé juste avant la pause par Luiz Felipe (46e). Intense et très équilibrée, la partie a basculé quand Cuadrado a été expulsé, laissant la Juventus à 10.

La Lazio a alors pris le dessus et concrétisé sa domination par Milinkovic-Savic, auteur d'un but magnifique sur une passe de rêve de Luis Alberto (74e).

Un double exploit de Szczesny face à Immobile sur penalty a ensuite retardé l'estocade mais dans le temps additionnel, Caicedo a conclu un contre pour offrir le troisième but et les trois points à la Lazio (90+5).

Naples englué

Pour la Juve, ce séjour à Rome est donc un vrai coup d'arrêt avec une première défaite en 20 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Les Turinois comptent désormais 11 victoires, trois nuls et une défaite en championnat. En Ligue des Champions, ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale et invaincus dans leur groupe après cinq journées.

Derrière, cette 15e journée a confirmé que Naples n'y arrivait décidément pas. L'équipe de Carlo Ancelotti a en effet enchaîné un septième match sans victoire avec un nul 1-1 sur la pelouse de l'Udinese.

La punition aurait pu être pire encore pour les Napolitains, sans idées ni envie et qui étaient encore menés 1-0 à 20 minutes de la fin après l'ouverture du score signée Lasagna (32e).

A la 69e minute, Zielinski a égalisé d'une belle frappe et donné un point à son équipe, qui reste tout de même en crise, si ce n'est totale, du moins de résultats. Naples en effet n'a pris que cinq points en sept matches et n'a plus gagné en championnat depuis mi-octobre.

L'Atalanta dans la course

En milieu de semaine prochaine, l'équipe d'Ancelotti peut se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ce qui donnerait un sens à sa saison. Car en Serie A, Naples est loin, 7e à déjà huit points de l'AS Rome, qui occupe actuellement la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions.

"La réaction de la deuxième période est un signal positif. J'essaie d'être optimiste, de regarder vers l'avant (...) Mais nous sommes toujours dans un moment difficile", a résumé Ancelotti.

L'Atalanta de son côté reste en revanche concernée par la course à l'Europe après son succès in extremis 3-2 contre le Hellas Vérone.

Avec ce succès, l'Atalanta reste 6e avec 28 points, autant que Cagliari (5e), qui jouera dimanche à Sassuolo, et un de moins seulement que la Roma.

Mais les joueurs de Gian Piero Gasperini ont souffert pour prendre le meilleur sur le Hellas (9e), qui confirme, même dans la défaite, sa bonne saison.

Les joueurs de Vérone ont en effet mené deux fois au score, grâce à un doublé de Di Carmine. Mais l'Atalanta est revenue à chaque fois, d'abord sur une belle frappe de Malinovskyi puis par un penalty de Muriel. Et dans le temps additionnel, Djimsiti a offert les trois points aux Bergamasques.