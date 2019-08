Italie: Perotti, blessé, absent deux mois de la Roma

L'Argentin de 31 ans "souffre d'une lésion au quadriceps gauche", a indiqué la Roma dans un communiqué, précisant qu'il sera absent entre 45 et 60 jours.

Perotti s'était blessé samedi durant un entrainement et a déjà manqué le match dimanche face au Genoa (3-3).

La saison dernière, l'ailier argentin avait déjà été handicapé par plusieurs blessures et n'avait pour cette raison pu jouer que 15 matches avec son équipe.