Italie: Ibra frappe, l'Inter freine, la Lazio fonce

Buteur pour sa première titularisation, Zlatan Ibrahimovic a donné un coup de fouet à l'AC Milan, vainqueur 2-0 de Cagliari samedi lors de la 19e journée, qui a aussi vu le 10e succès consécutif de la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame freiner l'Inter Milan.

Le choc de cette 19e journée était programmé en soirée à San Siro et il n'a pas déçu avec un duel superbe et d'une grande intensité entre l'Inter et l'Atalanta (1-1).

L'équipe d'Antonio Conte a démarré pied au plancher avec un but de Lautaro Martinez dès la 3e minute, mais au bout du compte, la soirée a été compliquée pour les Milanais

L'Atalanta aurait en effet pu obtenir un penalty en fin de première période, puis a touché le poteau par Malinovskyi avant l'égalisation signée Gosens. Et en fin de match, l'Inter a été sauvée par son gardien Handanovic, qui a sorti le penalty de Muriel.

Les Milanais étaient alors secoués dans tous les sens par l'Atalanta, toujours plus enthousiasmante à un mois de son 8e de finale de Ligue des Champions contre Valence.

Au classement, l'Inter prend une longueur d'avance sur la Juventus (2e), qui sera néanmoins championne d'hiver en cas de succès dimanche sur le terrain de l'AS Rome (4e).



Ibra buteur



Avant le grand duel de San Siro, l'autre équipe de Milan, l'AC Milan, avait retrouvé des couleurs grâce à Ibrahimovic.

Face à Cagliari, le Suédois a marqué le but du 2-0 à la 64e minute, d'une frappe du gauche sans contrôle dans le petit filet, sur un centre du Français Théo Hernandez.

"Ibra" avait déjà joué la semaine dernière face à la Sampdoria Gênes (0-0) mais il était seulement entré en jeu pour la dernière demi-heure.

Son arrivée semble avoir un effet positif sur l'AC Milan et son secteur offensif. Le club lombard n'avait en effet plus gagné, ni marqué le moindre but, depuis un succès 3-2 à Bologne le 8 décembre.

Depuis, l'équipe de Stefano Pioli avait concédé deux matches nuls 0-0 et une humiliante défaite 5-0 contre l'Atalanta Bergame.

"Je me sens bien. L'entraîneur veut faire attention et il pense toujours à mon âge (38 ans, ndlr). Mais il n'y a pas de problème. Mon cerveau n'a pas changé et mon physique va bien", a souri Ibrahimovic après le match.

Pour mettre l'ancien Parisien dans les meilleures conditions, Pioli a imaginé un 4-4-2 au sein duquel il est associé au Portugais Rafael Leao, auteur de l'ouverture du score d'une frappe déviée juste après la pause (46e).



10/10 pour la Lazio



Au-delà de son but, Ibrahimovic a beaucoup joué en pivot, avec un certain succès, sa condition physique actuelle ne lui autorisant pas beaucoup plus pour l'instant.

Mais celui qui avait déjà fait un premier passage réussi entre 2010 et 2012 à l'AC Milan semble aussi avoir transmis confiance et sérénité à ses équipiers, bien meilleurs que ces dernières semaines.

"Ca n'est pas encore le vrai Ibra. On le verra dans quelques matches", a résumé Stefano Pioli.

Avec ce succès, Milan remonte provisoirement à la 8e place, alors que Cagliari reste 6e. Mais les Sardes sont dans une très mauvaise période, avec quatre défaites d'affilée.

Plus haut au classement, la Lazio Rome a poursuivi sa fantastique série de victoires consécutives et l'a portée à 10 en battant Naples 1-0.

Très attendu, le match a finalement été assez fermé, surtout avant la pause, et la Lazio n'a pas été malheureuse, le seul but ayant été inscrit par Immobile (20 buts en 19 matches) après une colossale erreur d'Ospina, le gardien de Naples.

Avec cette victoire, la Lazio, dont les supporters ont honoré samedi les 120 ans d'existence avec un magnifique tifo, consolide sa 3e place. Et les Romains ne sont qu'à quatre longueurs de l'Inter et trois de la Juventus.

Interrogé sur la perspective du scudetto, Simone Inzaghi ne s'est pas caché. "Ce qu'il manque ? Sincèrement, peu de choses. On doit surtout espérer avoir de la chance avec les blessures", a-t-il dit. Naples en revanche ne s'en sort pas (10e).