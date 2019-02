Italie: Hamsik quitte Naples et file en Chine

"Hamsik est un joueur de Dalian depuis 20h30 (19h30 GMT) ce soir", a assuré Me Mattia Grassani à Radio Kiss Kiss, basée à Naples.

Le milieu de terrain slovaque doit arriver en Chine vendredi pour un montant estimé à 20 millions d'euros, selon la presse italienne.

Le transfert du joueur de 31 ans avait été suspendu la semaine dernière "car les modalités de paiement ne coïncidaient pas avec les accords conclus", avait alors expliqué Naples.

Hamsik avait rejoint l'ancienne formation de Diego Maradona en 2007 et était rapidement devenu une idole du côté de San Paolo, marquant 121 buts en 520 apparitions.

A en croire les médias italiens, il s'est engagé pour trois ans avec Dalian Yifang, où il retrouvera le Belge Yannick Carrasco (ex-Monaco et Atlético Madrid) ou l'Argentin Nicolas Gaitan (ex-Benfica et Atlético Madrid), et gagnera neuf millions d'euros annuels.