Italie: Bologne se maintient, la Lazio au ralenti

La saison de Bologne a profondément changé quand Sinisa Mihajlovic a remplacé Filippo Inzaghi sur le banc au mois de février.

Le club était alors 18e et relégable, avec deux victoires seulement en 21 journées. Depuis, Bologne a gagné huit matches en 16 journées et a bondi au classement pour s'installer lundi à la 12e place.

Le point ramené de Rome lui garantit le maintien, puisque le Genoa, 18e et premier relégable, est désormais repoussé à quatre longueurs à une journée de la fin.

Alors que le Chievo Vérone et Frosinone savent déjà qu'ils joueront en Serie B la saison prochaine, quatre équipes veulent éviter la troisième place dans l'ascenseur, le Genoa (18e), Empoli (17e), l'Udinese (16e) et la Fiorentina (15e).

La Lazio de son côté n'a plus rien à gagner ni à perdre en Serie A. Actuellement 8e, elle finira à cette place ou à la 7e.

Pour l'équipe de Simone Inzaghi, l'essentiel a été fait mercredi: en gagnant la Coupe d'Italie, la Lazio s'est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue Europa.