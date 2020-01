Faux-pas pour l'Atalanta, surprise par la Spal

Candidate à la qualification pour la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame a subi un sérieux coup d'arrêt lundi avec une surprenante défaite 2-1 à domicile face à la Spal en clôture de la 20e journée de Serie A.

Avec cette défaite, l'Atalanta se retrouve en effet 5e et distancée de trois longueurs par l'AS Rome, qui récupère seule la très convoitée 4e place après avoir battu Parme dimanche (2-1).

Après l'élimination de son équipe mercredi par la Fiorentina en Coupe d'Italie, Gian Piero Gasperini avait admis la fatigue de certains de ses joueurs, qui doivent encore mener de front le championnat et la Ligue des Champions.

L'Atalanta a peut-être payé cette fatigue lundi avec cette défaite contre la Spal, qui était la lanterne rouge du championnat au coup d'envoi.

Le revers subi par les Bergamasques reste pourtant surprenant, après un bon nul sur le terrain de l'Inter Milan (1-1) et deux spectaculaires victoires 5-0 lors de leurs deux derniers matches à domicile, contre l'AC Milan et Parme.

Ils avaient en plus ouvert la marque sur un joli but en talonnade d'Ilicic dès la 16e minute. Mais la deuxième période a été à l'avantage de la Spal, qui a marqué coup sur coup par Petagna (54e) et Valoti (60e).

Avec cette victoire, l'équipe de Ferrare remonte à la 18e place et laisse la lanterne rouge au Genoa.