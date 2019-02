Candidat à une qualification pour la Ligue des Champions, l'AC Milan a frappé un grand coup dans la course à la 4e place en allant battre samedi l'Atalanta Bergame (3-1), un de ses rivaux directs, grâce notamment à un doublé de son avant-centre Piatek.

"Piatek ! Pum pum pum pum !" C'est le nouveau chant des tifosi du Milan, pour saluer leur buteur, qui fête ses buts à coups de revolver avec les doigts.

Et Piatek dégaine sans interruption depuis son arrivée chez les rossoneri au mercato de janvier. Samedi, il a signé un nouveau doublé pour porter son bilan milanais à six buts en quatre titularisations et un bout de match.

En championnat, le Polonais en est à 17 buts en 24 journées, entre Genoa et Milan. Pas mal pour une première saison en Italie.

Samedi, il a réveillé Milan en égalisant d'une magnifique volée du gauche juste avant la pause (45+1), alors que l'Atalanta avait ouvert la marque par Freuler (33e).

En deuxième période, Calhanoglu a doublé la mise avec une belle frappe sèche, avant le doublé de Piatek (55e), cette fois de la tête (61e) sur corner.

Avec ce succès, le club lombard fait une superbe affaire et consolide sa 4e place, qui était directement menacée par l'Atalanta. Les hommes de Gennaro Gattuso prennent en effet quatre longueurs d'avance sur l'équipe de Bergame et peuvent souffler.

Ils surveilleront tout de même l'AS Rome (6e), qui peut revenir à un point seulement en cas de victoire face à Bologne lundi.

Vendredi, la Juventus Turin, intouchable leader avait battu Frosinone 3-0, portant ainsi à 14 points son avance sur Naples (2e), qui recevra le Torino dimanche.