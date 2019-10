Mondial-2019: Les Fidji retrouvent des ailes contre la Géorgie

Enfin! Après une grosse déconvenue contre l'Uruguay, les Fidji, emmenés par le "supersonique" Radradra, ont retrouvé leur jeu et la folie qui l'accompagne pour décrocher leur première victoire du Mondial-2019 face à la Géorgie (45-10) jeudi à Hannazono.

Battus par l'Australie (39-21) puis surpris par l'Uruguay (30-27), les 'Flying Fijians', auteurs de sept essais dont deux pour le seul Radradra, ne peuvent plus espérer voir les quarts de finale. Pour la troisième fois consécutive, ils ne passent donc pas la phase de poule mais ils ont évité, grâce à ce succès sur les Lelos, de rentrer bredouilles pour la première fois depuis l'édition 1991.

Mieux, sauf faux pas majeur des deux poids-lourds de la poule D, l'Australie et le pays de Galles, les Fidjiens sont quasiment assurés de la troisième place, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde 2023 en France.

Les "Fidjiens volants" ont aussi, et surtout, retrouvé leurs ailes: le triangle arrière, formé par les ailiers Josua Tuisova et Semi Radradra ainsi que l'arrière Kini Murimurivalu, a tout simplement fait exploser le plan de jeu des Géorgiens, basé sur la conquête et l'affrontement direct.

"Radradra est un joueur de classe mondiale", s'est félicité son sélectionneur John McKee.

"Depuis le début de ce Mondial, il a sans doute été un peu calme, selon ses propres standards mais il a démontré toute la qualité qu'il pouvait apporter."

Quelques exemples de ce jeu à mille passes ? Une sublime combinaison entre Radradra et Murimurivalu a emmené le deuxième essai fidjien, inscrit par Lomani (45e). Puis Radradra a construit l'essai de Tuisova (50e). Avant de finir le travail lui-même au terme d'une course folle au coeur de la défense géorgienne (62e) puis un numéro de funambule en toute fin de match (76e).

"C'était bien de marquer des essais au grand large et de montrer notre talent au monde", a glissé dans un sourire McKee.

"Je suis très content de notre performance: on a su répondre aux Géorgiens sur leurs points forts. Ca a été un long bras de fer en première période et en deuxième. Mais cela fait vraiment plaisir de pouvoir enfin démontrer notre flair et notre talent", a-t-il ajouté.

Les Géorgiens, qui ont raté une quarantaine de placages, ont été totalement dépassés. Ils termineront leur Coupe du monde face à l'Australie et devront passer par les qualification du Mondial-2023. Les Fidjiens ont eux rendez-vous avec le pays de Galles, le 9 octobre. Sans pression, ils sont capables de tout...