Coupe du Monde 2019 de Rugby : L'Afrique du Sud a déroulé contre la Namibie

Une semaine après sa défaite contre l'autre monstre de la Poule B, la Nouvelle-Zélande (23-13), l'Afrique du Sud a réagi contre son voisin de la Namibie avec une victoire bonifiée (57-3).

Les Springboks ont inscrit neuf essais, par Mbonambi (9e, 16e), Louw (14e), Mapimpi (26e, 53e), Am (41e), Gelant (47e), Kolisi (58e) et Brits (63e) et pris le bonus offensif.

L'Afrique du Sud prend la deuxième place de la Poule B, avec cinq points, un de plus que la Nouvelle-Zélande qui compte un match en moins. L'Italie, prochain adversaire des Springboks, reste leader avec dix points.