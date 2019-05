Wawrinka-Dimitrov / Tsitsipas-Krajinovic interrompus

Par AFP May 31, 2019 22:07 Les matches du troisième tour de Roland-Garros entre Stan Wawrinka (28e) et Grigor Dimitrov (46e), et entre Stefanos Tsitsipas (N.6) et Filip Krajinovic (60e), ont été interrompus par l'obscurité.