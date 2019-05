Roland-Garros: Nadal et Djokovic, deux favoris sur orbite

Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux favoris venus à Roland-Garros cette année tenter d'ajouter un bout de légende à leur palmarès, ont parfaitement débuté leur campagne lundi, une entrée en lice beaucoup plus compliquée pour Serena Williams.

L'exploit côté français est à mettre au crédit de Pierre-Hugues Herbert (43e). Mené deux sets à zéro face au Russe Daniil Medvedev (14e), comme Nicolas Mahut, déjà auteur la veille d'une improbable remontada, il a copié son ex-partenaire de double et renversé la situation.

Nadal et Djokovic, sans sourciller

Personne ne donnait cher de la peau de Yannick Hanfmann, issu des qualifications, face au roi de Roland-Garros, en quête d'un 12e sacre Porte d'Auteuil. Et le scénario prévu d'une démolition en règle n'a pas connu d'accroc: Nadal, du haut de ses dix-sept couronnes de Grand Chelem, n'a jamais été inquiété par l'Allemand (6-2, 6-1, 6-3).

Le N.2 mondial, qui n'a pas connu une préparation sur terre aussi flamboyante qu'à l'accoutumée (3 défaites en demi-finales avant un titre à Rome), a surtout profité de ce premier tour pour se régler sur le tout nouveau court Philippe-Chatrier.

"Je n'ai pas senti beaucoup de différences", a-t-il assuré. "C'était un premier tour et j'ai fait pas mal de bonnes choses".

Le challenge était censé être un peu plus compliqué pour Novak Djokovic face au Polonais Hubert Hurkacz (44e). Il n'en a rien été. Celui qui reste sur un titre à Madrid et une finale à Rome s'est chargé de démontrer que sa quête d'un quatrième titre du Grand Chelem d'affilée, ce qu'il a déjà réalisé entre 2015 et 2016, n'était pas du tout fantasmée.

Très impressionnant, il n'a laissé aucune chance à son adversaire (6-4, 6-2, 6-2). S'il fallait une réponse à la facile victoire de Nadal, il ne pouvait pas mieux faire.

"C'est un tournoi très long, deux semaines. J'ai des ambitions très hautes ici", a réagi le Serbe.

Pour Dominic Thiem, 4e mondial, et désigné principal outsider, ce fut loin d'être simple face au modeste américain Tommy Paul (131e). Bousculé, l'Autrichien s'est même retrouvé au pied du mur, mené 4-0 dans le tie-break du 3e set alors que les deux hommes étaient à un set partout. Il s'est extirpé de cette situation en 4 sets 6-4, 4-6, 7-6 (7/5), 6-2.

Serena Williams s'est fait peur

L'Américaine, venue à Paris pour tenter d'accrocher un incroyable record, celui de l'Australienne Margaret Court et de ses 24 couronnes en Grand Chelem, n'a elle aussi pas connu une entame tranquille.

Un léger vent de panique a même traversé le central quand, après une demi-heure de jeu, elle était menée 6-2 par la 83e mondiale, la Russe Vitalia Datchenko. Mais l'ex-N.1 mondiale s'est reprise. Et de façon radicale. Une fois remise dans le match, elle a aligné douze jeux contre un seul pour son adversaire. C'est passé cette fois-ci mais le couperet n'est pas passé loin.

"Au début j'ai eu très peur. Ce n'était pas simple aujourd'hui. J'ai besoin d'entraînement", a-t-elle confié.

Arrivée sans repère Porte d'Auteuil, avec neuf matches cette année dont un seul sur terre battue, sa campagne ne s'annonce pas simple.

Le tableau féminin s'est allégé de quelques têtes de série, dont la Tchèque Petra Kvitova (6e mondiale), forfait en raison de douleurs au bras gauche, et l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 13e, la Danoise Caroline Wozniacki, battue d'entrée par la Russe Veronika Kudermetova 0-6, 6-3, 6-3.

Des Bleus presque tous à l'heure

Ils étaient treize joueurs et joueuses tricolores à fouler les courts lundi. En attendant le résultat de Jérémy Chardy, sept s'étaient qualifiés pour le deuxième tour, dont Jo-Wilfried Tsonga (82e) et Richard Gasquet (39e), l'un à la poursuite de son meilleur niveau, l'autre à peine de retour sur le circuit après six mois d'absence et une opération.

En prime, le tennis français s'est offert deux belles histoires. D'abord celle de Pierre-Hugues Herbert, auteur d'un superbe retournement de situation contre Medvedev.

"J'ai réussi à aller chercher un peu plus loin que les autres fois, c'est une expérience qui va m'apporter quelque chose", a-t-il expliqué après avoir finalement gagné en cinq sets 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 et 4h de jeu. L'attend au deuxième tour un duel 100% bleu avec Benoît Paire, tout récent vainqueur à Lyon, et qui a battu le Roumain Marius Copil (83e).

L'autre coup de chapeau à tirer revient à la toute jeune Diane Parry qui, à 16 ans, est sortie victorieuse du tout premier match en Grand Chelem de sa carrière 6-2, 6-4 aux dépens de la Bélarusse Vera Lapko (102e).