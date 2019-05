Roland-Garros: Monfils et Manarino se qualifient juste avant la nuit

Par AFP May 28, 2019 22:00 Gaël Monfils et Adrian Mannarino ont remporté leur course contre la montre pour s'imposer juste avant la tombée de la nuit face respectivement à Taro Daniel et Stefano Travaglia, mardi au premier tour de Roland-Garros.