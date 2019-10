La formation d’Ole Gunnar Solskjaer se retrouve en 12e position, avec 9 points, soit 15 de moins que Liverpool, le leader et prochain adverse après la trêve internationale...

Les Red Devils, diminués avec les absences de Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Jesse Lingard et Anthony Martial, n’ont pas trouvé la faille et Matthew Longstaff, pour son tout premier match de Premier League à 19 ans, a marqué le but de la victoire pour les Magpies (72e).

La formation de Steve Bruce sort de la zone rouge (16e).