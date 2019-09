Liverpool continue son cavalier seul après une victoire étriquée 1-0 à Sheffield United, alors que Chelsea et Tottenham, à 10, respirent grâce leurs succès lors de la 7e journée de Premier League, samedi, qui les maintient dans le peloton de tête.



Liverpool rame mais Liverpool gagne

Longtemps maladroit et surtout bousculé par une équipe de Sheffield United sans complexe malgré son 10e rang avant cette journée, Liverpool a dû son salut à une boulette du gardien adverse à vingt minutes du terme sur une volée de Georginio Wijnaldum (1-0).

"Est-il permis que Sheffield United se batte plus que nous ? Non, ça ne l'est pas. Est-il permis qu'ils courent plus ? Non", a déclaré sans faux-semblants l'entraîneur Jürgen Klopp après le match.

"On a eu les trois points et on en est bien content", a-t-il ajouté.

Les Reds ont bien eu les meilleures occasions comme ce poteau trouvé par Sadio Mané après un 4 contre 2 bien négocié juste avant la mi-temps, ou le face-à-face perdu par Mohamed Salah à la 78e, mais ils savent que les trois points du jour sont à mettre au crédit de la réussite des grandes équipes.

Un 16e succès consécutif en championnat qui leur permet de compter 8 points d'avance avant le match de Manchester City à Everton un peu plus tard, et de préparer la Ligue des champions, mercredi, dans la sérénité.

Après leur défaite à Naples (2-0) pour la première journée, le tenant du titre Liverpool aura déjà une obligation de résultat à Anfield face à Salzbourg.



Chelsea enfin imperméable !

Chelsea a gagné le match qu'il fallait pour ne pas décrocher contre Brighton (2-0), mais Chelsea a surtout enfin gardé ses cages inviolées après 10 matches toutes compétitions confondues où sa défense avait cédé.

Le match contre Liverpool perdu dimanche dernier après une belle résistance (2-1), a-t-il servi de déclic ?

Chelsea affiche en tout cas plus de confiance en ses capacités depuis. Après avoir démoli Grimsby Town (D4) en Coupe de la Ligue en milieu de semaine (7-1), les Blues ont enchaîné et remontent à la 6e place, dans un groupe d'équipes à 11 points qui va de Tottenham (4e) à Crystal Palace (9e).

Il a tout de même fallu attendre un pénalty de Jorginho à la 50e minute pour prendre un avantage mérité, les hommes de Lampard ayant tiré 17 fois au but lors des 45 premières minutes sans trouver la faille.

Willian, qui n'avait plus marqué depuis 17 matches, a doublé la mise d'une frappe légèrement déviée par un adversaire à un quart d'heure de la fin.

Autant dire que les Londoniens arriveront lancés à Lille mercredi pour un duel entre deux équipes à zéro point en C1 pour le moment.



Tottenham gagne malgré Aurier et Lloris

L'un s'est fait bêtement expulser au bout d'une demi-heure, l'autre a commis une énorme bourde permettant à l'adversaire d'égaliser, mais ces deux faits de jeu impliquant Serge Aurier et Hugo Lloris sont finalement à classer au rang de péripéties grâce au succès des Spurs 2 à 1 contre Southampton.

Tottenham peut encore remercier Harry Kane qui a redonné l'avantage aux siens juste avant la pause en étant à la conclusion d'un beau mouvement impliquant Christian Eriksen et Son Heung-Min (2-1, 43e).

Ils avaient pourtant pris les devants sur une frappe de Tanguy Ndombélé à la 24e, son deuxième but sous ses nouvelles couleurs en 5 matches, soit déjà plus qu'il n'avait marqué en Ligue 1 avec Lyon et Amiens réunis en 69 apparitions (1 seul but).

Mais, en manque de confiance actuellement, les Spurs semblaient avoir perdu le contrôle du match en voyant Aurier prendre un deuxième carton jaune qui le renvoyait prématurément à la douche (31e) et par un but-gag offert par Lloris d'un geste technique raté devant Danny Ings à trois mètres de ses buts (1-1 39e).

Si les trois points offrent une 4e place provisoire assez flatteuse aux Spurs, elle est loin de les rassurer totalement avant la visite du Bayern Munich mardi en Ligue des champions.