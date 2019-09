Liverpool continue son cavalier seul après une victoire étriquée 1-0 à Sheffield United, suivi par Manchester City vainqueur à Everton, alors que Chelsea et Tottenham, à 10, se sont relancés lors de la 7e journée de Premier League, samedi.

Liverpool rame mais gagne

Longtemps maladroit et bousculé par Sheffield United sans complexe malgré son 10e rang avant cette journée, Liverpool a dû son salut à une boulette du gardien adverse à vingt minutes du terme sur une volée de Georginio Wijnaldum (1-0).

"Est-il permis que Sheffield United se batte plus que nous ? Non, ça ne l'est pas. Est-il permis qu'ils courent plus ? Non", a déclaré sans faux-semblants l'entraîneur Jürgen Klopp après le match.

"On a eu les trois points et on en est bien content", a-t-il reconnu.

Les Reds ont gâché des occasions comme ce poteau de Sadio Mané après un contre bien négocié avant la pause ou le face-à-face perdu par Mohamed Salah à la 78e, mais les trois points du jour sont probablement à mettre au crédit de la réussite des grandes équipes.

Ce 16e succès consécutif en championnat est toujours bon à prendre avant de recevoir Salzbourg mercredi en Ligue des Champions où la victoire sera impérative après leur défaite à Naples (2-0).

Manchester City ne lâche rien

Très impressionnant devant, friable derrière - sauf le gardien Ederson flamboyant sur trois arrêts décisifs en à 2-1 (54e, 76e, 79e) - Manchester a fait du City à Everton (3-1).

Une troisième défaite consécutive dure à avaler pour les Toffees qui ont chèrement vendu leur peau, mais que faire face au talent de Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus et Raheem Sterling ?

L'Algérien, buteur sur un coup-franc enveloppé (2-1, 71e), aurait dû finir avec deux passes décisives sans la maladresse d'Ilkay Gündogan qui a touché la barre à un mètre du but vide (12e) ou de Sterling qui a tiré à côté seul au point de pénalty (61e), avant de se rattraper en fin de match (3-1, 84e).

L'essentiel est assuré pour les Citizens réduits à guetter le faux-pas des Reds pour réduire l'écart de 5 points entre les deux.



Chelsea enfin imperméable !

Chelsea a gagné le match qu'il fallait pour ne pas décrocher contre Brighton (2-0) et sans prendre de but, une première depuis 10 rencontre toutes compétitions confondues.

Chelsea semble avoir repris confiance après avoir confiance après sa belle résistance face à Liverpool dimanche dernier (2-1) et est calé (6e) dans un groupe d'équipes à 11 points qui va de Tottenham (4e) à Crystal Palace (9e).

Il a tout de même fallu attendre un pénalty de Jorginho à la 50e minute pour prendre un avantage mérité, Willian, qui n'avait plus marqué depuis 17 matches, doublant la mise d'une frappe légèrement déviée à la 76e.

Les Londoniens arriveront lancés à Lille mercredi pour un duel entre deux équipes à zéro point en C1 pour le moment.



Tottenham gagne malgré Aurier et Lloris

A dix pendant une heure et rejoints au score sur une énorme bourde d'Hugo Lloris, les Spurs évitent de peu la crise en gagnant 2 à 1 contre Southampton.

Tottenham peut remercier Harry Kane qui lui a redonné l'avantage avant la pause, à la conclusion d'un beau mouvement impliquant Christian Eriksen et Son Heung-Min (2-1, 43e).

Les Spurs avaient pourtant pris les devants sur une frappe de Tanguy Ndombélé à la 24e, mais ils semblaient avoir perdu le contrôle du match quand Aurier a pris un deuxième carton jaune le renvoyant prématurément à la douche (31e), suivi d'un but-gag offert par Lloris d'un geste technique raté devant Danny Ings à trois mètres de ses buts (1-1 39e).

"J'étais très en colère contre moi-même (...) mais le plus important c'est comment on réagit après ce type d'erreur (...) je suis très satisfait de ma performance en seconde période. L'important c'est que cette erreur ne nous ait pas coûté de point", a souligné le gardien français.

Leur 4e place provisoire assez flatteuse est cependant loin de les rassurer totalement avant la visite du Bayern Munich mardi en Ligue des champions.