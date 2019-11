Les Foxes montent même sur le podium à la faveur d'une meilleure différence de buts que Chelsea.

Si les deux clubs ont 23 points, les hommes de Brendan Rodgers récoltent les fruits de leur meilleure défense (8 buts encaissés contre 17) et de leur carton à Southampton la semaine dernière (9-0) pour devancer les Blues avec +19 contre +8.

À 2 points de Manchester City (2e), Leicester fait surtout le trou sur Arsenal, 5e à 6 points après avoir laissé filer une victoire contre Wolverhampton (1-1).

La prestation de dimanche contre Crystal Palace - 9e après ce match et sous le menace d'une victoire de Tottenham à Everton plus tard, alors qu'il était 6e avant cette journée - n'est pas la plus séduisante livrée par les champions d'Angleterre de 2016.

Mais Leicester a totalement maîtrisé ce match, développant l'un des jeux les plus cohérents et solides du championnat, à l'image du but du break inscrit par le meilleur buteur de Premier League, Jamie Vardy, après une action sortie tout droit du tableau noir de Rodgers (2-0, 88e).

Bien qu'évoluant à domicile, Palace a proposé un jeu assez peu ambitieux jusqu'à l'ouverture du score des visiteurs par le défenseur central international turc Çaglar Söyüncü de la tête (57e), sur un corner magnifique du milieu James Maddison, deux joueurs qui réalisent un début de saison remarquable.

Ironie du calendrier, la semaine prochaine se profile un Leicester-Arsenal qui donnera une chance aux Foxes de torpiller sérieusement les espoirs des Gunners de disputer la Ligue des champions la saison prochaine en cas de succès.