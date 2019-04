Grâce à cette victoire sur le fil, les "Spurs" s'installent assez confortablement sur le podium (70 pts), avec un peu d'avance sur leurs poursuivants Chelsea (67 pts), Arsenal (66 pts, un match en moins) et Manchester United (64 pts, un match en moins).

Les futurs demi-finalistes de la Ligue des champions s'étaient inclinés samedi, alors que Manchester City avait pris sa revanche en championnat (1-0). Ils se sont donc repris dans la douleur.

Que ce fut dur pour les "Spurs"! Ils ont tout tenté contre les coriaces "Seagulls", dominant de la tête et des épaules (78% de possession, 29 tirs à 6) sans pour autant trouver la faille avant la 88e minute.

Brighton, qui lutte pour le maintien, a défendu à onze et a tenu presque tout le match, malgré le très actif Rose sur la gauche et les inspirations d'Eriksen dans l'axe.

Les Londoniens ont bien cru percer la muraille Brighton à l'approche du dernier quart d'heure, mais le tir en se retournant du défenseur central Alderweireld n'a trouvé que l'intérieur du poteau... pour flirter avec la ligne de but, sans rentrer (73).

Mauricio Pochettino a alors tiré ses dernières cartouches en lançant Janssen pour la première fois de la saison.

Heureusement pour les Londoniens, Eriksen a fini par trouver l'inspiration d'une frappe de loin hors de portée de Ryan. Le nouveau White Hart Lane a alors explosé, soulagé par ce but tardif.

Dans l'autre match de la soirée entre Watford et Southampton (1-1), il n'a pas fallu attendre si longtemps pour voir un but. Shane Long a frappé avant même la huitième seconde, marquant ainsi le but le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Il ne fallait pas non plus partir avant la fin, puisque Gray a égalisé à la 90e minute.

Un point qui permet aux "Saints" de prendre trois points d'avance sur le premier non relégable Brighton, les "Seagulls" ayant eux-mêmes trois longueurs d'avance sur le relégable Cardiff.