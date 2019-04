Après une première période maîtrisée, avec notamment trois occasions franches pour Heung-min Son (11e), Lucas Moura (25e) et Christian Eriksen (36e), les Spurs ont été dominés tactiquement et physiquement par leurs voisins du nord de Londres. Alors qu'ils subissaient le jeu depuis près de vingt minutes, les joueurs de Mauricio Pochettino ont été surpris par Michail Antonio, à la réception d'une ouverture excentrée de Marko Arnautovic et qui n'a laissé aucune chance à Hugo Lloris à l'entrée de la surface de réparation (67e, 0-1). Tottenham n'a su mettre en danger la défense de West Ham que dans le dernier quart d'heure, sans trouver la faille.

Ereintés physiquement, les Spurs ont vu leur défense malmenée à plusieurs reprises, notamment sur une percée du défenseur central français Issa Diop, qui a fait voler en éclat l'axe central de la formation de Pochettino, et qui aurait pu marquer le but de sa carrière sans une intervention de Hugo Lloris (86e).

Beaucoup de cadres n'ont pas joué à leur niveau (Eriksen, Dele Alli), d'autres étaient ménagés (Vertonghen, Trippier) et les blessés ont encore fâcheusement manqué (Kane, Winks, Sissoko).

Alors que Tottenham semblait avoir fait la différence au classement dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il devra lutter jusqu'à la dernière journée. Actuellement troisième, avec 70 points, il compte provisoirement trois points d'avance sur Chelsea (qui se déplace dimanche à Manchester United) et quatre sur Arsenal (qui ira à Leicester). Les Spurs iront à Bournemouth puis recevront Everton lors des deux dernières journées.

Dans l'immédiat, toutes les têtes sont tournées vers la demi-finale de mardi, de nouveau à White Hart Lane, face à une formation de l'Ajax dont la circulation de balle sera bien plus problématique qu'a pu l'être celle de West Ham ce samedi.