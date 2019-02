De son côté, Manchester United n'a pas fait de détails à Fulham (3-0), grâce à deux buts d'un excellent Paul Pogba, pour prendre provisoirement la convoitée quatrième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au classement, les "Reds" reprennent donc la tête (65 pts) aux "Citizens" (62 pts). Les "Red Devils" (51 pts), eux, doublent provisoirement les "Blues" pour la quatrième place (50 pts). Derrière eux, Arsenal revient fort et compte désormais le même nombre de points après leur victoire à Huddersfield grâce à des buts de Lacazette et Iwobi (2-1).

Les hommes de Maurizio Sarri n'ont le droit à l'erreur dans le choc de dimanche, après leur passage à vide de la fin janvier. Gourmandés en public par l'Italien après les défaites à Arsenal et Bournemouth, les Londoniens ont semblé se reprendre le week-end dernier.

Mais, le technicien pourra-t-il tirer des enseignement du bombardement en règle de la lanterne rouge Huddersfield (5-0)? Au moins, Gonzalo Higuain a ouvert son compteur et pourrait se faire menace face à des "Citizens" qui, eux, enchaînent sans trembler... et rêvent à nouveau de conserver leur titre.

Liverpool en plein boum

Ils n'ont pas tremblé. Après deux matches nuls sans relief contre Leicester et West Ham, les "Reds" ont régalé à Anfield.

Trois jours après avoir été doublé par Manchester City (à la différence de buts), l'équipe de Jürgen Klopp a répondu avec la manière, offrant une jolie prestation face aux "Cherries".

Mané a ouvert le score de la tête puis Wijnaldum a régalé le public grâce à un superbe lob, avant que l'inévitable Salah ne scelle le match en seconde période.

Manchester United: en forme olympique

A quatre jours du grand choc d'Old Trafford contre le PSG en huitième de finale aller de la C1, Manchester United carbure!

ManU a même accroché la quatrième place de Premier League. Un exploit encore inimaginable il y a moins de deux mois, au vu des piètres dernières performances de l'ère José Mourinho.

Mais Ole Gunnar Solskjaer est entré dans la danse mi-décembre et revoilà les Mancuniens à leur meilleur. Neuf journées de championnat plus tard, couronnées par huit victoires et un match nul, ils sont bien en place pour réussir leur pari.

A Craven Cottage, l'issue du match n'a guère fait de doute. Avant même la fin du premier quart d'heure, Martial a lancé Pogba sur la gauche de la surface, le champion du monde a trompé Rico en force dans un angle fermé.

Martial s'est, lui, mis en valeur grâce à un superbe exploit personnel, en s'échappant sur son aile gauche, éliminant deux défenseurs pour battre Rico avec sang-froid.

En seconde période, l'excellent Pogba y est allé de son doublé en transformant un penalty obtenu par Mata, signant ainsi son huitième but lors des huit dernières journées. Le champion du monde est ensuite sorti (74) histoire de rester frais pour l'Europe... Le PSG peut se faire du souci.

Hommage à Emiliano Sala

Cardiff et la Premier Leage ont à nouveau rendu hommage à Emiliano Sala samedi, respectant une minute de silence. Les joueurs ont porté des brassards noirs sur tous les terrains.

Le corps de l'Argentin a été identifié jeudi, après avoir été retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de son avion qui l'emmenait de Nantes à Cardiff.