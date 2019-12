un doublé de Gabriel Jesus porte City à la 2e place

Après avoir abandonné des points bêtement à Newcastle samedi, en concédant un nul 2-2 après avoir mené deux fois au score, Manchester City s'est bien relancé avec un match plein d'envie et qui a permis de revoir le champion de l'an dernier.

Bien plus fluide dans la circulation de balle, avec des courses plus tranchantes, les hommes de Pep Guardiola se sont fait plaisir, même s'ils auraient pu tuer le match plus tôt avec des occasions nettes pour Raheem Sterling (32e) ou Bernardo Silva (42e).

Un peu plus tôt, le Brésilien Gabriel Jesus avait ouvert la marque d'un intérieur du pied somptueux (1-0, 24e), avant de s'offrir un doublé en début de seconde période d'une reprise de près (2-0, 50e).

Il s'agissait des 31e et 32e buts de l'avant-centre en Premier League, ce qui fait de lui le 3e Brésilien le plus prolifique de l'histoire dans ce championnat.

Le milieu de terrain espagnol Rodri (69e) et Riyad Mahrez, en toute fin de match (87e) ont donné au succès des Citizens une ampleur plus conforme à l'écart de niveau entre les deux équipes.

Seule petite ombre au tableau, le but encaissé quelques secondes plus tard (4-1, 88e). City n'a plus réussi à garder sa cage inviolée depuis huit matches.

Dans la première rencontre de la soirée, Crystal Palace, en infériorité numérique dès la 19e minute après l'expulsion de Mamadou Sakho pour un tacle dangereux, a battu Bournemouth (1-0).

Un but de Jeffrey Schlupp à un quart d'heure de la fin permet aux Eagles, où l'ancien marseillais et lorientais Jordan Ayew a réalisé un grand match, de prendre la 5e place au classement.

La journée se poursuivra mercredi avec le derby de la Mersey, Liverpool-Everton, et le retour de José Mourinho avec Tottenham à Old Trafford pour défier son ancien club, Manchester United.