Neuf matchs sans victoire, l'incroyable série négative d'Arsenal

Dire qu'Arsenal a connu un début de saison compliqué est un candide euphémisme. Les Gunners se sont séparés de leur entraîneur Unai Emery après seulement 4 mois de compétition et son remplaçant ne fait guère mieux. Arsenal ne va pas bien, et comme « crise » sur le gâteau, les Gunners viennent de déterrer un record négatif datant de 1977.



Les hommes de Freddie Ljungberg viennent en effet de chuter face à Brighton et enchaînent ainsi un neuvième match sans victoire. Une série indigente que le club londonien n'avait plus produite depuis 1977. La dernière victoire des coéquipiers de Nicolas Pépé remonte au 24 octobre dernier face à Guimaraes en Ligue Europa (3-2). En Premier League, Arsenal n'a plus gagné depuis le 6 octobre et pointe déjà à dix longueurs de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.