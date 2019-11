Manchester City freiné par Newcastle

Manchester City, qui a mené deux fois au score, n'a pu faire mieux qu'un nul (2-2) à Newcastle, samedi, pour la 14e journée de Premier League, une bien mauvaise opération dans la course-poursuite derrière Liverpool.

Les Reds, qui reçoivent Brighton un peu plus tard pourraient porter leur avance sur le tenant du titre à 11 points en cas de succès.

C'est un scénario souvent vu cette saison qui attendait City au Saint-James Park. La recette pour enquiquiner les Citizen est en effet connu de tous: un bloc bas et regroupé et un maximum de réussite devant le but.

C'est exactement ce qui s'est produit, les Magpies parvenant à revenir au score sur des très beaux buts sans être très dangereux le reste du temps.

Les hommes de Pep Guardiola pensaient portant avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Raheem Sterling, servi par une talonnade astucieuse de David Silva (0-1, 22e).

Mais leur joie a été de courte durée puisque trois minutes plus tard, Jetro Willems, à peu près depuis la même position, a égalisé sur une passe en retrait de Miguel Almiron.

Le deuxième but de la saison pour le défenseur international néerlandais prêté par Francfort et qui est spécialisé dans les buts contre les très gros, puisqu'il avait ouvert le score contre Liverpool, avant une défaite 3-1 en début de saison.

Après des occasions très nettes de Gabriel Jesus (68e) et Bernardo Silva à peine entré en jeu mais incapable de cadrer, seul au point de pénalty (72e), c'est Kevin de Bruyne qui a cru donner les trois points à son équipe dix minutes plus tard.

D'un contrôle de la poitrine après un dégagement de la tête adverse et une reprise fulgurante dans la lucarne, il a donné un avantage qui aurait dû être décisif.

Mais sur une nouvelle erreur de marquage, sur un coup-franc joué en retrait aux 22 mètres, Jonjo Shelvey plaçait une frappe instantanée et enveloppée qui allait caresser l'intérieur du petit filet d'Ederson pour la plus grande rage de Guardiola.

Autant dire que rattraper Liverpool va devenir très compliqué si City n'arrive pas à se sortir de ce type de matches qui l'attend certainement toute la saison.