Bruno Fernandes à Manchester United, c’est de plus en plus chaud. Alors que la rumeur d’un transfert du Portugais vers l’Angleterre prend de l'épaisseur au fil des jours, le Times indique que le milieu offensif du Sporting Portugal s’est mis d’accord avec les Red Devils sur les termes d’un éventuel futur contrat. Mais les dirigeants mancuniens ne sont pas encore en phase avec leurs homologues sur le prix du transfert, ce qui est loin d’être un détail. Pour le moment, les positions semblent assez éloignées puisque le Sporting attendrait entre 70 et 80 millions d’euros tandis que United ne proposerait que 60 millions d’euros. Soit la valeur estimée par le site Transfermarkt, pour un joueur dont le contrat prendra fin en 2023.