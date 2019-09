Man City: Laporte opéré avec succès

Son club a communiqué la nouvelle sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il souffrait d'une blessure au cartilage et au ménisque latéral. Pour autant, les médecins du champion d'Angleterre n'ont pas évoqué la durée d'indisponibilité du joueur. Aymeric Laporte va manquer les deux prochains matches de l'équipe de France, alors qu'il était appelé pour la première fois depuis 2 ans par Didier Deschamps.

