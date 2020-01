Liverpool poursuit sa marche en avant

Liverpool poursuit son inexorable marche en avant: en battant West Ham (2-0) mercredi à Londres, en match en retard de la 18e journée, Liverpool a porté à 19 points son avance, abyssale, sur Manchester City en championnat d'Angleterre.

À 14 journées de la fin, la barre des 70 points est atteinte par les "Reds" avec ce 23e succès en 24 matches, et le record de points de City, établi il y a deux ans (100) semble plus que jamais à portée des Reds.

Face à West Ham, aux portes de la zone rouge (17e), les hommes de Jürgen Klopp, avec une possession de balle écrasante, ont eu un peu de mal lors du premier acte à vraiment créer des décalages.

Mais, sur un petit centre à ras de terre venu de la droite du Brésilien Roberto Firmino (34e), Divock Origi, aligné à la place de Sadio Mané, blessé, a été fauché par Issa Diop: pnalty !

Mohamed Salah, qui n'avait plus marqué depuis près de deux ans et neuf matches dans la capitale anglaise, a pris Lukasz Fabianski à contre-pied (1-0, 35e).

L'Egyptien a aussi été à l'origine du second but avec une magnifique ouverture vers Alex Oxley-Chamberlain qui s'est emmené le ballon, a pris de vitesse le dernier défenseur et ajusté le gardien (2-0, 53e).

Les Hammers ont bien tenté de réagir, se procurant plusieurs nettes occasions, sans parvenir à réduire l'écart.

Deux frappes, une de Robert Snodgrass détournée par Alisson (55e) et une de Declan Rice qui a heurté le poteau à un peu moins de vingt minutes de la fin du temps réglementaire, auraient pu relancer le suspense, de même qu'une tête de Rice en toute fin de match.

Mais les Reds sont décidément irrésistibles cette saison.