Liverpool: Gomez va finalement devoir se faire opérer

"Liverpool peut confirmer que Joe Gomez va subir une opération pour faciliter sa convalescence après une fracture à la partie inférieure de la jambe, subie à Burnley le 5 décembre", a indiqué le club dans un communiqué.

Le club de la Mersey avait initialement annoncé six semaines d'absence et a refusé de communiquer sur une nouvelle date de retour, même si l'international anglais de 21 ans peut espérer rejouer d'ici la fin de saison.

"Evidemment, être écarté plus longtemps que prévu est difficile à accepter, mais cela fait partie du jeu. Le plus dur est de ne pas être capable d'aider l'équipe sur le terrain en ce moment. C'est donc important de revenir prêt et cette opération va m'aider", a déclaré Joe Gomez.

"C'est un coup dur pour lui et pour nous car avant sa blessure il était dans une forme fantastique, a regretté son entraîneur Jürgen Klopp. Mais il est trop précieux pour prendre le moindre risque pour le présent et pour l'avenir, donc il reviendra quand il sera prêt."

Actuellement en tête de la Premier League, Liverpool se déplace à West Ham lundi soir.