Liverpool chassé par les Foxes de Leicester

C'est au tour des Foxes de Leicester, surprenant 3e, de tenter d'accrocher Liverpool à leur tableau de chasse, samedi, et d'infliger ainsi au leader son premier revers de la saison, pour la 8e journée de Premier League.

Un défi de taille, tant les Reds sont redoutables, surtout chez eux.

Tout espoir n'est pourtant pas interdit pour l'équipe qui a marqué le plus de points en championnat (31) - derrière Manchester City (41) et Liverpool (49), évidemment -, depuis l'arrivée de Brendan Rodgers à la place de Claude Puel il y a sept mois.

Pour l'entraîneur nord-irlandais, ce sera un retour à Anfield au goût spécial, lui qui avait été limogé en 2015 pour laisser la place à l'entraîneur actuel, Jürgen Klopp.

Les deux hommes pourront échanger sur leurs frustrations communes en Premier League, Rdogers ayant échoué en 2013/2014 à deux points de Manchester City pour le titre, un peu comme le coach allemand avait vu le trophée lui échapper pour une unité l'an dernier.

Doté d'un collectif bien rôdé et sans faille évidente, Leicester peut y croire.

Aux survivants du titre de 2016, le gardien Kasper Schmeichel et l'attaquant Jamie Vardy, sont venus s'ajouter de talentueux jeunes joueurs comme les internationaux anglais Ben Chilwell en défense et James Maddison au milieu, ou le Belge Youri Tielemans et le Nigérian Wilfred Ndidi.

Liverpool, de son côté, sait que sa prestation inégale face à Salzbourg (4-3), mercredi, n'est pas de nature à effrayer son solide adversaire, au contraire.

"Je suis sûr que Brendan Rodgers se dit que Jamie Vardy va se présenter cinq fois seul face au gardien si on défend comme ce soir", avait plaisanté Klopp après Salzbourg.

Avec une attaque à nouveau à son meilleur niveau, le coach allemand doit se contenter de trois jours pour tenter de corriger les errements défensif de son équipe.

D'autant que les poursuivants de Liverpool ont des rencontres plutôt à leur portée lors de cette 8e journée.

Manchester City, 2e, recevra dimanche Wolverhampton, 13e, guettant le moindre faux-pas pour réduire l'écart de 5 points entre eux.

Arsenal et West Ham, 4e et 5e avec 12 unités, recevront Bournemouth et Crystal Palace qui ne les suivent que d'une longueur.

Alors que Chelsea et surtout Tottenham, sur qui tous les regards seront portés après la déroute 7-2 contre le Bayern mardi, se déplacent dans le sud, à Southampton et Brighton.

La journée se clôturera par le match de la peur pour Manchester United, 10e avec 9 points, et qui pourrait voir la zone rouge se rapprocher en cas de revers à Newcastle avant-dernier avec 5 points.

Programme de la 8e journée:

Samedi:

Brighton-Tottenham

Burnley-Everton

Liverpool-Leicester

Norwich-Aston Villa

Watford-Sheffield United

West Ham-Crystal Palace

Dimanche:

Arsenal-Bournemouth

Manchester City-Wolverhampton

Southampton-Chelsea

Newcastle-Manchester United