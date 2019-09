Liverpool à l'épreuve d'un Chelsea rajeuni

Cinq points d'avance pour le premier après cinq journées: du jamais vu dans le championnat anglais ! Avec 15 points et 15 buts inscrits, les Reds sont partis comme des bolides, en partie grâce à un calendrier plutôt favorable si l'on excepte la réception d'Arsenal (3-1).

Le déplacement à Chelsea (6e), quatre jours après le revers à Naples en C1, sera un bon test pour jauger l'invincibilité domestique des hommes de Jürgen Klopp.

Plusieurs éléments plaident néanmoins en faveur des Reds.

Les Blues, eux aussi battus en C1, à domicile par Valence (1-0), sont toujours à la recherche d'un premier succès à Stamford Bridge, après deux nuls contre Leicester (1-1) et Sheffield United (2-2).

Ils risquent en outre d'être privés de Jason Mount, qui est avec Fikayo Tomori et Tammy Abrahaml'un des jeunes de moins de 21 ans qui flambent en attaque (la 3e du championnat après celles de City et de Liverpool): Mount, blessé à une cheville, est sorti après 15 minutes en C1. Et N'Golo Kanté, qui se rétablit d'une blessure à une cheville, est encore trop juste.

Avant de jouer, Liverpool aura tout loisir de regarder évoluer ses poursuivants qui tirent la langue dans son rétroviseur.

À commencer par son dauphin Manchester City qui reçoit Watford, lanterne rouge un peu requinquée par sa belle réaction en seconde période face à Arsenal (2-2).

Après la défaite à Norwich (3-2) samedi dernier, avec 3 buts offerts, Manchester City voudra se rassurer en défense. Dans ce secteur, John Stones, indisponible pour cinq à six semaines, a rejoint cette semaine Aymeric Laporte, out pour la fin 2019 au moins, à l'infirmerie.

Les hommes de Pep Guardiola ne peuvent pas se permettre un deuxième faux pas.

Le classement très reserré actuellement --Crystal Palace, 12e, n'est qu'à 1 point de Tottenham, 3e et à 3 longueurs de Manchester City, 2e-- fait que la journée offre quelques affiches entre clubs qui souhaiteront prendre le bon wagon.

Leicester-Tottenham, samedi, sera un beau duel d'ambitieux, tout comme West Ham-Manchester United dimanche, tandis qu'Arsenal aura sur le papier une tâche un peu plus facile en recevant le promu Aston Villa qui cherche encore sa vitesse de croisière.

Programme de la 6e journée

Vendredi:

Southampton - Bournemouth

Samedi:

Leicester - Tottenham

Burnley - Norwich

Everton - Sheffield United

Manchester City - Watford

Newcastle - Brighton

Dimanche:

Crystal Palace - Wolverhampton

West Ham - Manchester United

Arsenal - Aston Villa

Chelsea - Liverpool