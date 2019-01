La Lazio prête Caceres à la Juventus

Agé de 31 ans, Caceres connaît bien la Juventus, où il a déjà effectué deux passages, d'abord en 2009-2010, prêté par Barcelone, puis de janvier 2012 à la fin de la saison 2015-2016.

Il avait ensuite évolué à Southampton et à l'Hellas Vérone, avant d'arriver à la Lazio en janvier 2018. Il ne s'est jamais imposé dans le club romain et ne jouait presque plus cette saison.

La Juventus de son côté avait besoin d'un défenseur supplémentaire après avoir transféré lundi le Marocain Mehdi Benatia au Qatar.

Le prêt de Caceres, qui compte 86 sélections avec l'Uruguay, coûtera 600.000 euros à la Juventus.