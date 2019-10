Kanté bientôt de retour à l'entraînement, espère Lampard

"Il nous rejoindra à l'entraînement dans deux ou trois jours, j'espère", a-t-il déclaré, estimant que l'élimination de Chelsea à domicile mercredi par Manchester United (2-1), en huitième de finale de Coupe de la Ligue, était partiellement imputable aux absences dans l'entre-jeu.

"J'aurais aimé mettre Jorginho et Mateo Kovacic au repos en raison des efforts qu'ils fournissent, mais je ne pouvais pas à cause (des absences) de N'Golo, Ross (Barkley) et celle de Ruben (Loftus-Cheek) qui est à long terme".

Kanté était revenu blessé du dernier rassemblement des Bleus. Touchés aux adducteurs à l'échauffement du match contre l'Islande, Kanté était resté sur le banc pour ce match éliminatoire pour l'Euro-2020 et aussi lors du suivant, contre la Turquie.

Sauf rechute, le champion du monde de 28 ans pourrait être à disposition de l'entraîneur pour le derby londonien contre Crystal Palace le 10 novembre.