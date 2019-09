Foot: le gardien espagnol De Gea prolonge 3 ans à Manchester United

Le gardien de but international espagnol David de Gea a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, plus une année supplémentaire en option, ont annoncé lundi les Red Devils.

De Gea, 28 ans dont huit à Manchester, arrivait en fin de contrat en 2020.

Il a disputé 367 matches avec les Mancuniens, remportant le championnat, les deux coupes anglaises, le Community Shield et l'Europa League.

Courtisé par le Paris SG ou la Juventus, De Gea percevra selon la presse un salaire d'environ 15 millions d'euros par an, plus que Paul Pogba ou Alexis Sanchez, devenant ainsi le gardien de but le mieux payé au monde.

Toujours selon la presse britannique, le gardien serait surtout dispensé de la réduction de 25% du salaire consentie par tous les autres joueurs en cas de non-participation à la Ligue des Champions.