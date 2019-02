Deulofeu porte Watford

Grâce à un triplé de Gerard Deulofeu (18e, 61e et 63e), premier joueur des Hornets à réussir un hat-trick dans l’élite anglaise depuis 1986, et un doublé de Troy Deeney (73e et 91e), Watford est allé s’imposer 5-1 sur la pelouse de Cardiff vendredi soir, et se hisse ainsi au 7e rang du classement.

Les Gallois, qui ont réduit l’écart grâce à l’ancien Parisien Souleymane Bamba (81e), restent 17es, mais avec seulement un point d’avance sur Southampton (18e) et huit sur Fulham (19e).

Des Cottagers battus dans le même temps sur la pelouse de West Ham (3-1), malgré l’ouverture du score de Ryan Babel (3e). Javier Hernandez (29e), l’ancien Toulousain Issa Diop (40e) et Michail Antonio (91e) ont permis aux Hammers de l’emporter et de s’emparer de la 9e place.