Aubameyang (Arsenal) vers un départ cet hiver ?

Arsenal ne va pas bien. Le club anglais enchaîne les mauvaises prestations et les records négatifs malgré un changement d'entraîneur qui ne semble pas, pour le moment, régler les soucis des Gunners. Et les fans du club londonien peuvent même avoir d'autres inquiétudes. En effet, selon les informations de The Mirror,Âgé de 31 ans, "Aubame" voudrait pouvoir gagner des titres et disputer la Ligue des champions. Un départ vers le Barça été évoqué dernièrement par différents médias epsagnols.et a marqué 53 buts en 83 sorties sous le maillot des Gunners.