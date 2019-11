Arsenal confirme Emery, mais les résultats doivent s'améliorer

Les dirigeants d'Arsenal ont apporté un soutien ferme lundi à Unai Emery après le début de saison catastrophique du club londonien, mais ils ont prévenu l'entraîneur espagnol que les résultats devaient s'améliorer rapidement.

"Nous sommes aussi déçus que n'importe qui d'autre par nos résultats et nos performances jusqu'ici" ont déclaré lors d'une réunion interne le président Raul Sanllehi et le directeur général Vinai Venkatesham, selon des fuites citées par les médias britanniques.

"Il y a des choses a améliorer si nous voulons réaliser nos objectifs de la saison, et nous sommes certains qu'Unai est l'homme de la situation, avec l'aide de l'ensemble du club".

Arsenal, qui vise un retour en Ligue des champions qu'il n'a plus disputée depuis la saison 2016-2017, est en plein marasme: battus à Leicester 2 à 0 samedi, les Gunners n'ont remporté que deux de leurs dix premiers matches de championnat et pointent à 8 unités du 4e et dernier qualifié pour la Ligue des champions, Manchester City.

Ils ont déjà concédé quatre défaites cette saison (en comptant l'élimination en Coupe de la Ligue) et restent sur cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues.

Unai Emery est largement critiqué par les supporters qui lui reprochent les mauvais résultats du club depuis qu'il a succédé à Arsène Wenger à l'été 2018 et sa décision de confier le capitanat de l'équipe à Granit Xhaka.

L'Espagnol lui a retiré le brassard la semaine dernière, après son remplacement sous les huées des spectateurs de l'Emirates Stadium contre Crystal Palace le 27 octobre.