Arnautovic veut finalement rester à West Ham

L'Autrichien a admis qu'il avait été tenté par une offre d'un club chinois, prêt à dépenser 39 millions d'euros selon la presse britannique, mais qu'il voulait maintenant "mettre un terme" aux spéculations et rester en Premier League.

"Chers fans de West Ham, ce n'est un secret pour personne qu'il y a eu une offre pour moi et j'avoue que cette offre était très tentante", a écrit le joueur âgé de 29 ans sur Instagram.

"Il est clair que Londres et West Ham United sont chez moi et j'espère que les fans de West Ham l'ont toujours vu comme ça", a-t-il continué, ajoutant vouloir "mettre de côté les offres" et "aider le club à grimper le plus haut possible".

Arnautovic, sous contrat jusqu'en 2022, a repris l'entraînement cette semaine, après avoir été laissé de côté par son entraîneur Manuel Pellegrini en raison des incertitudes sur son avenir.

West Ham est pour l'heure 10e de Premier League.