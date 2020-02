Angleterre: Manchester City veut prendre ses aises

Trois équipes seulement parmi les 10 premiers du championnat sont concernées par les 4 rencontres programmées ce week-end, les 6 autre étant étalées entre le vendredi 12 et le lundi 15 afin de permettre à toutes les équipes d'avoir une pause de 15 jours entre deux journées.

La plus grosse "affiche" opposera donc Manchester City à West Ham, avec l'objectif pour les hommes de Pep Guardiola de se mettre hors de portée de Leicester, deux longueurs derrières eux et qui aura un déplacement délicat à Wolverhampton vendredi prochain.

Les Londoniens, qui en avaient pris 5 à domicile lors de la première journée contre City (5-0) et sont en grande difficulté au classement (18e), ne peuvent qu'espérer un jour sans de leurs hôtes et se raccrocher au souvenir de leur seul succès contre une équipe du Top 6 cette saison, à Stamford Bridge contre Chelsea (1-0).

Sheffield United, qui reçoit Bournemouth, essaiera, lui, de déposséder provisoirement Tottenham de la 5e place et de revenir à 2 unités de Chelsea, 4e et qualifié virtuel pour la Ligue des Champions.

Pour le reste, mis à part un match assez quelconque samedi entre Everton (9e) et Crystal Palace (14e), les regards se porteront sur le bas du classement avec Watford, avant-dernier, qui se déplace dimanche à Brighton, 15e et trois points devant lui.





Samedi:

(13h30) Everton - Crystal Palace

(18h30) Brighton - Watford



Dimanche:

(15h00) Sheffield United - Bournemouth

(17h30) Manchester City - West Ham