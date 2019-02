Angleterre: Manchester City peut frapper un grand coup

Revenus à trois points de Liverpool après les deux matches nuls du leader contre Leicester et West Ham, les champions en titre peuvent revenir à hauteur des "Reds", et même les doubler grâce à leur meilleure différence de buts (+46 contre +41 actuellement).

Certes, Liverpool aura donc un match en moins, mais le changement de leader pourrait toucher les "Reds" psychologiquement, eux qui accumulent les blessures et peinent depuis une semaine.

Pour les hommes de Pep Guardiola, l'occasion est belle de confirmer leur redressement. Ils ont déjà largement dominé Arsenal (3-1) durant le week-end grâce à un triplé de Sergio Agüero.

La semaine est donc cruciale: en plus de ce match décalé en raison de la finale de la Coupe de la Ligue le 24 février, les Mancuniens recevront Chelsea dimanche. Deux victoires et la pression sera énorme sur Liverpool... Sans un carton plein, les chances de conserver le titre pourraient fondre comme neige au soleil.

"Il y a trois ou quatre jours, nous étions déjà finis et les champions étaient Liverpool", a ironisé Guardiola en conférence de presse mardi. "Maintenant, nous sommes les favoris et peut-être que nous pourrons bientôt prendre la tête. Nous essayons de rester calmes."

"Il y aura des surprises et il sera difficile pour les équipes de gagner tous les matches. Les prétendants et les autres ont la capacité et les compétences pour créer des problèmes", a estimé le Catalan.

"Je dirais que c'est typique de l'Angleterre, ce genre de situation", a-t-il ajouté à propos de la course au titre serrée.

"Ce qui n'est pas commun, c'est ce qui s'est passé la saison dernière, où nous avons gagné 18 matchs d'affilée, avec 100 points et beaucoup d'avance" sur le deuxième, a-t-il affirmé. "Ce qui est normal, c'est ce qui se passe maintenant. Vous pouvez gagner ou perdre chaque match, parce que chaque équipe est soit impliquée dans le titre, soit en Europe, soit essaie de rester en Premier League."





Programme de la 27e journée (en heures françaises):

Mercredi 6 février

(20h45) Everton - Manchester City



Vendredi 22 févier

(20h45) Cardiff - Watford

West Ham - Fulham



Samedi 23 février

(13h30) Burnley - Tottenham

(16h00) Bournemouth - Wolverhampton

Newcastle - Huddersfield

(18h30) Leicester - Crystal Palace



Dimanche 24 février

(15h05) Arsenal - Southampton

Manchester United - Liverpool



Reporté

Chelsea - Brighton