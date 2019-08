Andy Carroll de retour à Newcastle

"J'ai apprécié le temps que j'ai passé ici et j'espère pouvoir reprendre là où je me suis arrêté. Quand je suis parti, il y a huit ans et demi, je marquais des buts et je prenais plaisir à jouer au football. Je vis une période assez difficile depuis", reconnaît le géant du Tyneside (nord de l'Angleterre) dans le communiqué diffusé par Newcastle.

Carroll, 30 ans, était en fin de contrat après six saisons à West Ham où il n'a inscrit aucun but en 12 matches de Premier League disputés en 2018-2019.

"Je sais que c'est chez moi ici. J'ai joué ici, j'ai parlé aux fans --je suis un fan-- et ma famille est ici. Je pense que c'est le seul endroit où je puisse retrouver le niveau que j'avais", espère Carroll.

Régulièrement touché par des blessures, coup sur coup aux chevilles ces trois dernières saisons, le massif avant-centre anglais n'a jamais confirmé après son coûteux transfert de Newcastle à Liverpool pour plus de 40M EUR en janvier 2011.