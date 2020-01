Son adversaire n'avait pas l'intention de lui faciliter la tâche. L'Espagnol Rafael Nadal, numéro un mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie, aux dépens de l'Argentin Federico Delbonis, 76eme joueur mondial, en trois manches (6-3, 7-6 (4), 6-1) et 2h32 de jeu. D'entrée de première manche, l'Argentin a sauvé six balles de break, avant de céder son service suivant. L'Espagnol a ensuite failli double-breaker, avant de finalement conclure le set sur son propre service (6-3). Dans la deuxième manche, malgré neuf balles de break à son encontre, Delbonis n'a rien lâché, jusqu'à pousser Nadal jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que le numéro un mondial s'est ensuite assuré de remporter, à sa première tentative (7-6 (4)). Enfin, dans une dernière manche à sens unique, le meilleur joueur du monde a attendu les deux derniers jeux de service de son adversaire pour le double-breaker, avant de conclure, sur sa deuxième balle de match (6-1).

Les favoris ont répondu présent. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, le Russe Daniil Medvedev, 4eme joueur mondial et tête de série n°4, a aisément éliminé l'Espagnol Pedro Martinez, 168eme joueur mondial, en trois manches (7-5, 6-1, 6-3) et 2h07 de jeu. Dans la première manche, le Russe a laissé échapper un service, tout en prenant deux mises en jeu de son adversaire. Suffisant donc pour prendre les devants (7-5), dans le set le plus disputé de la rencontre. Dès lors, le mieux classé des deux a passé la surmultiplié, en s'adjugeant ainsi les deux premières mises en jeu de l'Espagnol, dans la deuxième manche, sur six tentatives, avant de conclure sur un jeu blanc (6-1). Enfin, Medvedev a de nouveau pris deux mises en jeu de son concurrent, non sans avoir sauvé trois balles de break sur son propre service, à 3-2. Mais le dernier mot est bel et bien revenu au 4eme joueur mondial (6-3).

Alexander Zverev a conclu une nouvelle rencontre sans perdre le moindre set. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, l'Allemand, 7eme joueur mondial et tête de série n°7, a disposé du Biélorusse Egor Gerasimov, 98eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (5), 6-4, 7-5) et 2h20 de jeu. Zverev n'a réalisé aucune double faute, dans cette rencontre de Grand Chelem. Dans la première manche, malgré six balles de break, l'Allemand a été poussé au tie-break, qu'il a conclu à sa première possibilité (6-7 (5)). Dans le deuxième set, après deux nouvelles balles de break en sa faveur, Zverev a ensuite dû en sauver une à son encontre. Pas de quoi le chambouler puisqu'il a fini par prendre le service du Biélorusse, pour mener deux manches à zéro (4-6). Enfin, après un nouveau break, à 1-2, et une nouvelle balle de break dans la foulée, le mieux classé des deux a perdu son unique jeu de service, blanc, à 3-5. Enfin, il s'est ensuite procuré une première balle de match, à 4-5, avant de conclure à 5-7.

Dominic Thiem est passé tout près de la correctionnelle. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, l'Autrichien, 5eme joueur mondial et tête de série n°5, a eu besoin de cinq manches (6-2, 5-7, 6-7 (5), 6-1, 6-2) et de 3h26 de jeu, pour venir à bout de son adversaire du jour, à savoir l'Australien Alex Bolt, 140eme joueur mondial. Deux matchs en un, puisque Thiem, malgré le gain tranquille du premier set (2-6), a ensuite semblé complètement perdu. Dans la deuxième manche, malgré un break blanc, l'Autrichien a ensuite perdu ses deux dernières mises en jeu et donc le set (7-5). Après une troisième manche perdue au tie-break, sur la quatrième balle de set de son adversaire (7-6 (5)), le mieux classé des deux s'est ensuite logiquement réveillé. Même si Bolt ne s'est pas laissé faire aussi facilement, Dominic Thiem a ensuite tranquillement remporté les deux dernières manches (6-1, 6-2), synonyme de qualification pour le troisième tour.

Le Suisse Stanislas Wawrinka, 15eme joueur mondial et tête de série n°15, s'est employé pour venir à bout de l'Italien Andreas Seppi, 85eme joueur mondial, en cinq manches (4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4) et 3h41 de jeu, tout comme le Russe Karen Khachanov, 17eme joueur mondial et tête de série n°16, qui s'en est sorti contre le Suédois Mikael Ymer, 78eme joueur mondial (6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (8) et 4h36 de jeu). Le troisième tour de l'Open d'Australie accueillera également le Russe Andrey Rublev, 16eme joueur mondial et tête de série n°17, tombeur du Japonais Yuichi Sugita, 91eme joueur mondial, en trois manches (6-2, 6-3, 7-6 (5)) et 1h55 de jeu. Ça passe également pour John Isner, 19eme joueur mondial et tête de série n°19, qui a battu le Chilien Alejandro Tabilo, 208eme joueur mondial, en trois sets (6-4, 6-3, 6-3) et 1h25 de jeu et pour l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 30eme joueur mondial et tête de série n°27, contre l'Allemand Peter Gojowczyk, 120eme joueur mondial, en quatre manches (6-4, 6-1, 1-6, 6-4) et 2h10 de jeu. L'Américain Taylor Harry Fritz, 34eme joueur mondial et tête de série n°29, est venu à bout du Sud-Africain Kevin Anderson, 122eme joueur mondial, en cinq manches (4-6, 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2, 6-2) et 3h22 de jeu. En revanche, c'est terminé pour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 29eme joueur mondial et tête de série n°26, éliminé par l'Espagnol Fernando Verdasco, 51eme joueur mondial, en quatre manches (4-6, 7-6 (5), 6-4, 6-4) et 2h51 de jeu.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



3eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°27)

Kyrgios (AUS, n°23) - Khachanov (RUS, n°16)

Monfils (FRA, n°10) - Gulbis (LET, Q)

Fritz (USA, n°29) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Popyrin (AUS)

Isner (USA, n°19) - Wawrinka (SUI, n°15)

Goffin (BEL, n°11) - Rublev (RUS, n°17)

Verdasco (ESP) - A.Zverev (ALL, n°7)



Sandgren (USA) - Querrey (USA)

Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)

Fucsovics (HUN) - Paul (USA)

Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)



Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)

Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)

Schwartzman (ARG, n°14) - Lajovic (SER, n°24)

Nishioka (JAP) - Djokovic (SER, n°2)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (4), 6-1

Carreno Busta (ESP, n°27) bat Gojowczyk (ALL, Q) : 6-4, 6-1, 1-6, 6-4

Kyrgios (AUS, n°23) bat Simon (FRA) : 6-2, 6-4, 4-6, 7-5

Khachanov (RUS, n°16) bat Ymer (SUE) : 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (8)



Monfils (FRA, n°10) bat Karlovic (CRO) : 4-6, 7-6 (8), 6-4, 7-5

Gulbis (LET, Q) bat Bedene (SLO) : 7-5, 6-3, 6-2

Fritz (USA, n°29) bat Anderson (AFS) : 4-6, 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2, 6-2

Thiem (AUT, n°5) bat Bolt (AUS) : 6-2, 5-7, 6-7 (5), 6-1, 6-2



Medvedev (RUS, n°4) bat Martinez (ESP, Q) : 7-5, 6-1, 6-3

Popyrin (AUS) bat Munar (ESP) : 6-2, 7-6 (5), 6-2

Isner (USA, n°19) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-4, 6-3, 6-3

Wawrinka (SUI, n°15) bat Seppi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4



Goffin (BEL, n°11) bat Herbert (FRA) : 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3

Rublev (RUS, n°17) bat Sugita (JAP) : 6-2, 6-3, 7-6 (5)

Verdasco (ESP) bat Basilashvili (GEO, n°26) : 4-6, 7-6 (5), 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°7) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (5), 6-4, 7-5



Sandgren (USA) bat Berrettini (ITA, n°8) : 7-6 (7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5

Querrey (USA) bat Berankis (LIT) : 7-6 (2), 4-6, 6-4, 6-4

Pella (ARG, n°22) bat Barrère (FRA) : 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Fognini (ITA, n°12) bat Thompson (AUS) : 7-6 (4), 6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (4)



Fucsovics (HUN) bat Sinner (ITA) : 6-4, 6-4, 6-3

Paul (USA) bat Dimitrov (BUL, n°18) : 6-4, 7-6 (6), 3-6, 6-7 (3), 7-6 (3)

Millman (AUS) bat Hurkacz (POL, n°31) : 6-4, 7-5, 6-3

Federer (SUI, n°3) bat Krajinovic (SER) : 6-1, 6-4, 6-1



Tsitsipas (GRE, n°6) bat Kohlschreiber (ALL) : forfait

Raonic (CAN, n°32) bat Garin (CHI) : 6-3, 6-4, 6-2

Cilic (CRO) bat Paire (FRA, n°21) : 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1, 7-6 (3)

Bautista Agut (ESP, n°9) bat Mmoh (USA, WC) : 5-7, 6-2, 6-4, 6-1



Schwartzman (ARG, n°14) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, 6-4, 6-2

Lajovic (SER, n°24) bat Polmans (AUS, WC) : 6-2, 6-4, 6-3

Nishioka (JAP) bat Evans (GBR, n°30) : 6-4, 6-3, 6-4

Djokovic (SER, n°2) bat Ito (JAP, WC) : 6-1, 6-4, 6-2