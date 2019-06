"Notre histoire n'est pas terminée", assure Curry

Stephen Curry (meneur de Golden State, après la défaite de son équipe 4-2 en finale face à Toronto): "C'est dur de perdre une finale, mais notre histoire n'est pas terminée. Quand on voit que ce match et cette finale se jouent sur une seule possession de balle après tout ce qu'on a traversé durant ces play-offs, on peut être fiers de ce qu'on a accompli. On s'est battu jusqu'au bout, ce qu'on a vécu ces cinq dernières années est incroyable, mais je ne pense pas que cela soit la fin pour nous. C'est dans notre ADN, c'est dans notre état d'esprit et je ne parierais pas contre nous (pour le titre) la saison prochaine et au-delà (...) Quand Klay (Thompson) est sorti (sur blessure à un genou, NDLR), il jouait à un niveau incroyable, c'est dur à digérer".



Steve Kerr (entraîneur de Golden State): "Je veux féliciter Toronto, c'est une équipe fantastique, qui défend bien, qui fait bien et vite circuler le ballon, qui a un superbe style de jeu. Je suis très content pour eux. Remporter le titre est le but ultime et beaucoup de leurs joueurs méritaient ce titre, ce sont de beaux champions (...) Je veux aussi rendre hommage à mon équipe. Ce que je vois d'elle depuis cinq ans, c'est une incroyable combinaison de talent, d'implication et de caractère. C'est quelque chose de rare qu'un groupe de joueurs réussisse ça. C'est une chance et un honneur pour moi d'être leur entraîneur, c'est ce que je leur ai dit dans les vestiaires (...) Quand Klay se blesse et quand on me dit qu'il ne peut plus jouer, je me dis: +C'est une blague? Il faut que cela s'arrête!+. Mais c'est le basket. Je ne sais pas si c'est dû à l'enchaînement de cinq saisons où on a joué à chaque fois plus de 100 matchs, si c'est une sorte d'usure, mais cela nous a clairement fait mal".



Draymond Green (arrière de Golden State): "Félicitations à Toronto, ils ont bien joué cette finale et méritent leur titre (...) Je pense que tout le monde se dit maintenant que c'est la fin pour nous, mais ce n'est pas très malin, on n'est pas finis. On a perdu cette finale, ce n'était pas notre saison, mais cela arrive parfois. J'entends beaucoup de gens qui disent que c'est la fin pour nous, que c'est la fin d'un cycle et tout ce genre de blabla. Mais je ne suis pas d'accord, on reviendra".