NBA: les jeunes des Celtics en feu, Fournier porte le Magic

Avec ce nouveau succès, Boston consolide sa 2e place à l'Est derrière Milwaukee, qui a renoué avec la victoire contre Atlanta (112-86), et devant le Heat, vainqueur des Pacers (113-112).

Les Celtics (22 victoires-7 défaites) ont compté sur les 34 points de Jaylen Brown, nouveau record personnel, et sur 30 autres signés Jayson Tatum (21 ans), pour disposer des Cavs pourtant bien guidés par les 30 points de Kevin Love.

Brown récidive après avoir inscrit 30 unités le jour de Noël contre le champion NBA en titre Toronto. Première fois que cet arrière de 23 ans atteint cette barre deux fois de suite.

Devant Boston, les Bucks de Milwaukee ont facilement écarté les Hawks d'Atlanta, malgré l'absence du MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, qui soigne des douleurs au dos.

Khris Middleton (23 points) et Ersan Ilyasova (18 points, 17 rebonds) ont permis aux Bucks de faire oublier leur défaite de Noël contre Philadelphie et de solidifier leur meilleur bilan en cours (28v-5d).

A l'opposé, Atlanta réalise son pire bilan (6v-26d) et se place dernier en perdition de la conférence Est, avec neuf revers de rang.



- La renaissance des Warriors -

Derrière Milwaukee et Boston, Miami est troisième, grâce notamment à sa victoire dans le match le plus serré et au final le plus excitant de vendredi contre les Pacers de l'Indiana (98-97). Les Floridiens peuvent remercer Goran Dragic et son tir gagnant à 6,8 secondes du terme.

"Le ballon ne voulait pas entrer, mais nous avons réussi deux énormes rebonds offensifs. La balle est venue à moi et j'ai fait le tir", a tout simplement expliqué Dragic (14 points).

Autre courte victoire, celle du Magic contre les Sixers (98-97), avec 20 points inscrits par Evan Fournier, soit le meilleur score de son équipe.

Le Magic a résisté jusqu'au bout à Philadelphie et à Joel Embiid (24 points), qui a inscrit deux paniers à trois points dans les dernières 25 secondes avant de manquer l'exploit d'un tir longue distance au buzzer. Orlando (14v-17d) est 8e de la conférence Est, encore loin des 76ers, 5e (23v-11d).

Dans le seul match à prolongation du jour, le Thunder s'est imposé contre les Hornets. A domicile, Charlotte a réussi à revenir dans le dernier quart-temps mais pour finalement perdre en prolongation (104-102).

Enfin, les Warriors continuent de renaître de leurs cendres avec une quatrième victoire de suite, contre Phoenix (105-96). Golden State est néanmoins toujours dernier à l'Ouest avec un bilan de 9 victoires pour 24 défaites.