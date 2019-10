LeBron James victime des incendies en Californie

Des incendies se sont déclarées dans la région de Los Angeles et LeBron James a été contraint de quitter sa maison de Brentwood, au nord de Santa Monica, dimanche soir.

"Ces feux à LA ne sont pas une blague. J’ai dû évacuer d’urgence ma maison et j’ai tourné dans le coin avec ma famille pour trouver des chambres", a lancé la star des Lakers, qui rentrait d’une victoire contre Charlotte (120-101).

Dans le nord de l’état, des feux de forêts ont provoqué l’évacuation de 180 000 personnes.

Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ‍♂️