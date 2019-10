Golden State réagit à New Orleans

L'inquiétude était immense chez les fans des Warriors et même les joueurs eux-mêmes après s'être faits humilier contre les Los Angeles Clippers (141-122) à Oklahoma City (120-92).

Aussi, ce premier succès vient-il donner du baume au coeur à une équipe qui en a montré enfin sur le parquet, loin de l'apathie affichée la semaine passée, à l'image de son leader d'attaque Stephen Curry qui a reçu un coup de coude au niveau d'une narine en défendant sur Brandon Ingram au troisième quart-temps.

Saignant légèrement du nez, la star des Warriors a inscrit 26 points (à 9 sur 17), délivré 11 passes et réussi 3 interceptions, et retrouvé le Draymond Green guerrier qui s'était égaré jusqu'ici. L'ailier a réussi un gros triple-double (16 pts, 17 rbds, 10 passes).

Face à des Pelicans privés jusqu'en décembre de leur rookie-star Zion Williamson et un peu plus affaiblis encore par l'absence de Jrue Holiday et Derrick Favors (genoux), tout fut loin d'être parfait pour Golden State, qui a encore encaissé trop de points. Mais c'est un premier pas de franchi.