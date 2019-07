Mondiaux de natation: le Chinois Sun titré sur 200 m libre après la disqualification du Lituanien Rapsys

Le tenant du titre devance finalement avec un chrono de 1 min 44 sec 93/100 le Japonais Katsuhiro Matsumoto (1:45.22), alors que le Russe Martin Malyutin et l'Australien Duncan Scott (1:45.63) sont 3es ex aequo. Avec ce onzième sacre mondial, Sun, au coeur d'une polémique sur un contrôle antidopage, devient le 3e nageur le plus titré aux Mondiaux à égalité avec l'Australien Ian Thorpe.