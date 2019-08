Transfert: Dost signe trois ans à Francfort

"Je suis heureux d'être ici et j'ai hâte de jouer avec l'Eintracht Francfort. Je suis un attaquant qui aime marquer des buts", a déclaré Dost au site Internet de l'Eintracht.



Selon un communiqué diffusé par le Sporting, le contrat est d'un montant de 7 millions d'euros.



Il viendra renforcer l'attaque de l'Eintracht, qui recherche activement un buteur depuis les départs de Luka Jovic au Real Madrid, de Haller pour la Premier League et alors qu'Ante Rebic manifeste ses envies de départs.



Le Néerlandais de 1,96 m avait déjà joué cinq saisons en Allemagne, avec le club de Wolfsburg, pour lequel il avait marqué 36 buts en 85 matches, avant de partir vers le Portugal.



Avec le Sporting, Dost a inscrit 76 buts en 84 rencontres, ce qui avait fait de lui le meilleur buteur du championnat portuguais lors de la saison 2016/2017.



"Après le départ de Sébastien Haller, il était important pour nous de trouver un remplaçant qui possède déjà beaucoup d'expérience et puisse nous aider immédiatement. Bas remplit les critères et connaît la Bundesliga", a déclaré le directeur sportif de Francfort, Fredi Bobic.



"Son taux de buts est très élevé et nous voudrions bien sûr qu'il soit aussi dangereux pour nous", a ajouté Bobic.