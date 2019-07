Transfert: Angelino retourne à City pour quatre ans

Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de quatre saisons, ont annoncé les Citizens.

"Je suis ravi de rejoindre à nouveau City et de jouer un football incroyable sous Pep Guardiola," a déclaré Angelino sur le site de Manchester City.

"Les résultats de City ont été incroyables ces deux dernières saisons, et je suis pressé de revenir au club pour contribuer à son succès," a-t-il ajouté.

Il devra disputer sa place de latéral gauche avec Oleksandr Zinchenko et le Français Benjamin Mendy, souvent blessé.

La saison dernière au PSV Eindhoven, Angelino, qui s'est par ailleurs illustré en Champions League face à Barcelone, Tottenham et l'Inter de Milan, a signé un but et dix passes décisives en 34 apparitions en championnat.



Angelino avait rallié City en 2013 après avoir été formé au Deportivo La Corogne.