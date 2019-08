le gardien argentin Rulli signe à Montpellier

Rulli, âgé de 27 ans et appelé à deux reprises en sélection, a fait ses débuts à La Plata où il est né et a été formé. En 2014, il a rejoint le club basque de San Sébastian. En cinq saisons, Rulli a disputé 158 matches de championnat.

Depuis le transfert de Lecomte à Monaco, Montpellier a étudié plusieurs pistes de remplacement. Il a effectué le forcing pour recruter l'international croate: Dominik Livakovic (24 ans), mais le Dinamo Zagreb, engagé dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, n'a pas voulu le libérer. Puis il a ciblé le gardien suédois de la AS Roma Robin Olsen (29 ans), dont le prêt n'a finalement pu aboutir.

Au cours de la première journée de Ligue 1 à la Mosson face à Rennes (0-1), le jeune Dimitry Bertaud, titularisé pour la seconde fois de sa carrière, a assuré l'intérim.

Rulli est la 5e recrue de Montpellier, qui a par ailleurs engagé le défenseur Arnaud Souquet, les milieux de terrain Teji Savanier et Jordan Ferri, ainsi que le jeune gardien Matis Carvalho. Il est susceptible de faire ses débuts à l'occasion de la rencontre à Bordeaux samedi pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.